Два человека погибли при пожаре в российском регионе

Два человека погибли при пожаре в российском регионе СК России: в Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном управлении СУ России. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 63-летней женщины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Как передает пресс-служба генерального управления МЧС по Приморскому краю, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

До этого в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двоих взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Также масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.