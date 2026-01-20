Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 21:07

Два человека погибли при пожаре в российском регионе

СК России: в Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области, сообщили в региональном управлении СУ России. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 63-летней женщины, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Как передает пресс-служба генерального управления МЧС по Приморскому краю, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

До этого в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двоих взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Также масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

Россия
Саратовская область
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Единственный путь из России в Грузию временно перекрыт
Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить
Премьер Канады указал на тяжелый период для НАТО
Калашникова удивилась ссоре Самойловой и Джигана
«Мировой лидер»: Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
«Позитивные»: Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер появились в павильоне США в Давосе
Опубликован ответ Лукашенко на предложение вступить в Совет мира
Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону
Политолог назвал причину наркомании в армии Великобритании
Родные неожиданно поздравили Волочкову с юбилеем
Два человека погибли при пожаре в российском регионе
Минимальные запасы — максимальные риски: чему учит бизнес пиковая нагрузка
Угостившая пирожками Путина пекарня рискует закрыться
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.