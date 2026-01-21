Пожар в крупном ангаре в Ленобласти попал на видео

Возгорание крупного ангара в городе Тельмана в Ленинградской области попал на видео, сообщает пресс-служба МЧС. Пожар был локализован на площади в 1700 квадратных метров.

Для тушения было привлечено 60 сотрудников МЧС России. Помимо этого, спасателям пришлось задействовать 17 единиц специальной техники.

Ранее в Балаково Саратовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

В Краснодарском крае пожар вспыхнул в частном доме в станице Холмской. Инцидент произошел в ночь на 20 января. В огне погибла 45-летняя хозяйка дома. Также жертвами стали ее дети в возрасте шести и девяти лет и новорожденный внук. По данному факту возбуждено уголовное дело. Старшая дочь женщины смогла спастись. Она выбралась из горящего дома и вызвала пожарных.

До этого в Кемерово произошло возгорание мусорных баков во дворе на Волгоградской улице. Отходы с этой контейнерной площадки вывозили в последний раз 17 января 2026 года. По словам местных жителей, ранним утром к переполненным бакам подошли трое неизвестных, и один из них поджег мусор. Жильцы многоквартирного дома отметили, что сотрудники МЧС приехали вовремя. Они прибыли до того, как пламя перекинулось на припаркованные поблизости автомобили.