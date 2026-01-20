Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:47

Вспыхнувший мусор едва не уничтожил припаркованные машины в Кузбассе

В Кемерово вспыхнули мусорные баки рядом с припаркованными во дворе машинами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Центральном районе Кемерово вспыхнули мусорные баки рядом с припаркованными машинами в одном из дворов, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на оператора «Чистый Город Кемерово». Там уточнили, что последний раз мусор из этого места вывозили 17 января 2026 года. Инцидент произошел на контейнерной площадке на Волгоградской улице.

После наступления морозов спецтехника временно выходит на линию чуть позже обычного, чтобы минимизировать риски поломок гидравлики. Из-за инцидента на Волгоградской, дом № 1, вывоз мусора временно остановили. Сейчас управляющая компания ждет полицейских, — сообщил источник.

По словам местных жителей, ранним утром к переполненным бакам подошли трое неизвестных, один из них поджег мусор. Жильцы многоквартирного дома отметили, что сотрудники МЧС приехали как раз вовремя — прежде, чем пламя перекинулось на припаркованные автомобили.

До этого в Санкт-Петербурге рядом с жилым домом вспыхнули иномарки Mercedes, Nissan и Ford. Инцидент произошел на улице Чекистов в Красносельском районе. Всего в тушении пожара задействовали две специализированные машины и 10 спасателей.

Кузбасс
регионы
пожары
машины
