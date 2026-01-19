Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:12

Три иномарки вспыхнули рядом с жилым домом в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге рядом с жилым домом вспыхнули иномарки Mercedes, Nissan и Ford, пишет Мойка78 со ссылкой на МЧС России. Инцидент произошел на улице Чекистов в Красносельском районе.

По данным ведомства, в начале пламя разгорелось в Mercedes, после чего перекинулось на рядом стоящие Nissan и Ford. Всего в тушении пожара задействовали две специализированные машины и 10 спасателей.

ЧП обошлось без пострадавших. Mercedes сгорел по всей площади, а две оставшиеся машины повредились лишь частично. Причину возгорания предстоит выяснить.

Ранее мужчина из Ярославской области поджег автомобиль сотрудника ДПС, который жил по соседству и несколько раз штрафовал его. Инцидент произошел в поселке Борок Некоузского района. В результате действий россиянина загорелись три машины.

