Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 15:45

Пьяный петербуржец расстрелял элитную иномарку в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял Mercedes, пишет Neva.today со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел на Коломенской улице в Центральном районе города.

Как выяснилось, злоумышленник стрелял из пневматического пистолета. В результате он разбил окно иномарки со стороны водительского места. Во время полицейского допроса мужчина не смог объяснить свой мотив.

В отношении горожанина составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас специалисты устанавливают размер материального ущерба. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Красноярска расстреляла автомобиль, который случайно облил ее из лужи. Перед судом она предстанет за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

иномарки
преступления
Санкт-Петербург
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела
«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.