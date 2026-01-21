Пьяный петербуржец расстрелял элитную иномарку в центре города

В Санкт-Петербурге 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял Mercedes, пишет Neva.today со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел на Коломенской улице в Центральном районе города.

Как выяснилось, злоумышленник стрелял из пневматического пистолета. В результате он разбил окно иномарки со стороны водительского места. Во время полицейского допроса мужчина не смог объяснить свой мотив.

В отношении горожанина составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас специалисты устанавливают размер материального ущерба. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительница Красноярска расстреляла автомобиль, который случайно облил ее из лужи. Перед судом она предстанет за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.