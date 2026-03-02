Четыре человека не смогли выбраться из огненной ловушки под Ростовом

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Трагедия произошла на улице Пролетарской в селе Круглое Азовского района. Возгорание на площади 48 квадратных метров тушили 10 огнеборцев с помощью четырех спецмашин.

Во время тушения пожара обнаружены тела четырех погибших, — отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Don Mash, жертвами оказались трое мужчин и одна женщина — хозяин жилья и его гости. Предварительно, они выпивали, когда вспыхнул огонь. Прокуратура начала проверку. Причину возникновения пожара предстоит установить.

Ранее в Кемерово в складском помещении с грузовой техникой вспыхнул пожар. Огонь распространился на территории площадью в тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

До этого два человека пострадали при возгорании автоцистерны на заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом. Предполагается, что пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом. Сотрудник заправки и водитель грузовика получили серьезные ожоги.