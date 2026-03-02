Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:28

Четыре человека не смогли выбраться из огненной ловушки под Ростовом

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Трагедия произошла на улице Пролетарской в селе Круглое Азовского района. Возгорание на площади 48 квадратных метров тушили 10 огнеборцев с помощью четырех спецмашин.

Во время тушения пожара обнаружены тела четырех погибших, — отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Don Mash, жертвами оказались трое мужчин и одна женщина — хозяин жилья и его гости. Предварительно, они выпивали, когда вспыхнул огонь. Прокуратура начала проверку. Причину возникновения пожара предстоит установить.

Ранее в Кемерово в складском помещении с грузовой техникой вспыхнул пожар. Огонь распространился на территории площадью в тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

До этого два человека пострадали при возгорании автоцистерны на заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом. Предполагается, что пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом. Сотрудник заправки и водитель грузовика получили серьезные ожоги.

пожары
жертвы
смерти
Ростовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны
«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.