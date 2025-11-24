Россиянин решил отомстить соседу-полицейскому и поджег три машины В Ярославской области мужчина поджег автомобиль сотрудника ДПС после штрафов

Мужчина из Ярославской области поджег автомобиль сотрудника ДПС, который жил по соседству и несколько раз штрафовал его, сообщает СУ СК России по региону. Инцидент произошел в поселке Борок Нукоузского района ночью 23 ноября. В результате действий россиянина загорелись три машины: «Фольксваген Поло», «ВАЗ-2105» и «Нива».

Житель Некоузского района подозревается в умышленном уничтожении имущества путем поджога, — говорится в сообщении СК.

Сначала загорелась иномарка, которую мужчина облил горючей жидкостью и поджег, а после огонь перекинулся на рядом стоящие машины. Известно, что гражданин не раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские и сотрудники уголовного розыска с коллегами из оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержали 61-летнего нарушителя. Следователи завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Поджигателя хотят заключить под стражу.

Ранее неизвестный поджег мусорный контейнер во дворе жилого дома в Москве. Действия злоумышленника обернулись возгоранием семи автомобилей и двух мотоциклов.