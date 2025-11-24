День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:17

Россиянин решил отомстить соседу-полицейскому и поджег три машины

В Ярославской области мужчина поджег автомобиль сотрудника ДПС после штрафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина из Ярославской области поджег автомобиль сотрудника ДПС, который жил по соседству и несколько раз штрафовал его, сообщает СУ СК России по региону. Инцидент произошел в поселке Борок Нукоузского района ночью 23 ноября. В результате действий россиянина загорелись три машины: «Фольксваген Поло», «ВАЗ-2105» и «Нива».

Житель Некоузского района подозревается в умышленном уничтожении имущества путем поджога, — говорится в сообщении СК.

Сначала загорелась иномарка, которую мужчина облил горючей жидкостью и поджег, а после огонь перекинулся на рядом стоящие машины. Известно, что гражданин не раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские и сотрудники уголовного розыска с коллегами из оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержали 61-летнего нарушителя. Следователи завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Поджигателя хотят заключить под стражу.

Ранее неизвестный поджег мусорный контейнер во дворе жилого дома в Москве. Действия злоумышленника обернулись возгоранием семи автомобилей и двух мотоциклов.

Россия
регионы
Ярославская область
ДПС
полицейские
соседи
поджоги
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась неожиданная деталь о пропавшей в Стамбуле с сыном москвичке
Пропавшую жительницу Ревды нашли
Россиянам дали советы, как бороться с обострениями сезонных болезней ЖКТ
Захарова жестко прошлась по западным СМИ из-за Украины
Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
Эксперт предупредил о последствиях ограничения скидок на маркетплейсах
Раскрыто, в какой области нейросеть заменит человека
Мужчина потерял зрение из-за привычки использовать телефон ночью
В Ростехе раскрыли, как в России изменились объемы выпуска вооружений
«Ледяные склепы»: экс-депутат Рады раскрыл, что ждет украинцев зимой
Таможенники передали военным запчасти к самолетам на 1,42 млрд рублей
Европейскую страну уличили в тайной помощи ВСУ
В России начали падать цены на один вид жилья
Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине
В КНР изобрели уникальный беспилотник
Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского
Польский премьер обрушился с критикой на мирный план Трампа
Хирург объяснил, почему важно соблюдать диету после бариатрической операции
Стало известно, почему Тимати не спешит жениться
Бестемьянова раскрыла значение Туктамышевой в мировом фигурном катании
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.