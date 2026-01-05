Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026

Обстановка у изолятора с Мадуро накалилась до предела

РИА Новости: у изолятора с Мадуро сложилась напряженная обстановка

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обстановка у изолятора, где находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, сохраняется напряженной, сообщил корреспондент РИА Новости. У входа в здание дежурят минимум четыре полицейские машины, отметил он.

По информации издания, правоохранители контролируют соблюдение разграничений. Они также не пускают людей на проезжую часть, направляя их на тротуар. Также у изолятора столпились журналисты — для прессы выделили зону с прямым обзором на здание, добавили в агентстве.

До этого директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ заявил, что утверждения о причастности венесуэльского президента Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его словам, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.

Также исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, обращаясь к главе Белого дома Дональду Трампу, заявила, что народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.

