22 ноября 2025 в 10:23

В Москве подожгли мусор, а сгорели машины и мотоциклы

Семь машин и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Неизвестный злоумышленник совершил поджог мусорного контейнера во дворе жилого дома на Донецкой улице Москвы, что привело к масштабному возгоранию транспортных средств, пишет Telegram-канал «112». Полностью уничтожены семь автомобилей и два мотоцикла.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению и задержанию поджигателя.

Ранее в центре Москвы на Тверской улице произошло возгорание строительных материалов на девятом этаже нежилого здания. На месте происхождения работали 47 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

До этого в Санкт-Петербурге полностью сгорел автомобиль марки Rolls-Royce, принадлежащий российской и голливудской актрисе Софье Аржаковской (Софье Скае). Возгорание транспортного средства произошло в Вытегорском переулке около часа ночи. Предварительно установлено, что огонь охватил моторный отсек и салон автомобиля. Пожарным потребовался час для полной ликвидации пламени.

