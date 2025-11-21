Люксовое авто голливудской актрисы сгорело дотла в центре Петербурга

Автомобиль Rolls-Royce российской и голливудской актрисы Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская, сгорел ночью в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По его информации, машина вспыхнула в Вытегорском переулке около часа ночи.

По предварительным данным, загорелся моторный отсек и салон. Спасатели смогли потушить машину только через час. В разговоре с 78.ru артистка подтвердила эти сведения и отметила, что автомобиль могли поджечь. По ее словам, авто данной марки не может «коротнуть» без ключа зажигания.

Соответственно, ключа не было, есть подозрение, что это или поджог, или какая-то другая история — машина сама не могла загореться, — подчеркнула Аржаковская.

Ранее три человека погибли в страшном ДТП в Краснодаре. Водитель BMW, пытаясь скрыться от полицейской погони, столкнулся с другой машиной, в салоне которой находилась женщина с ребенком. Легковушка мгновенно загорелась. Также был задет еще один автомобиль, ВАЗ.

До этого на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург произошел серьезный пожар, в результате которого пассажирский автобус сгорел дотла. Инцидент случился утром на 314-м километре дороги, никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались восемь сотрудников МЧС.