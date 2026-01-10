Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 02:22

Трамп признался в любви к двум народам мира

Трамп заявил, что любит россиян и китайцев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что любит народы России и Китая. Такие слова прозвучали в Белом доме на встрече с представителями нефтяных компаний.

Я люблю народ Китая. Я люблю народ России, — сказал политик.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия является самой уважаемой страной на планете, а улучшение ее отношений с США при президенте Дональде Трампе представляет для Европы наилучшее развитие событий. Он выразил уверенность, что большинство европейцев выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Тем временем появилась информация, что приоритеты торговли США содержат тезисы о недопустимости санкций. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш пояснила, что также это касается и мер против РФ.

Ранее новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Москва ожидает отклика от администрации главы Белого дома Дональда Трампа на предложение президента России Владимира Путина о сохранении лимитов в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

