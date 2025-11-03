Пассажирский автобус сгорел дотла на пути в Екатеринбург

На федеральной трассе «Тюмень-Екатеринбург» произошел серьезный пожар, в результате которого пассажирский автобус сгорел дотла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Инцидент случился утром 2 ноября на 314-м километре дороги, никто не пострадал.

Второго ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги «Тюмень-Екатеринбург», — сказано в сообщении.

Для ликвидации пожара были привлечены восемь сотрудников МЧС и областной противопожарной службы. На месте также работали три единицы специальной техники.

Ранее в Лужском районе Ленинградской области было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей в пожаре в садоводстве «Строитель». По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с печью.

До этого в Уссурийске при пожаре в жилом доме погибли два младенца: мальчику было шесть месяцев, девочке — два года. Также трехлетний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Взрослых в квартире не оказалось. Из подъезда эвакуировали четырех человек. Пожар мог начаться из-за детской игры с зажигалками.