Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 12:42

Пассажирский автобус сгорел дотла на пути в Екатеринбург

Фото: t.me/MCHSTYUMEN72*

На федеральной трассе «Тюмень-Екатеринбург» произошел серьезный пожар, в результате которого пассажирский автобус сгорел дотла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Инцидент случился утром 2 ноября на 314-м километре дороги, никто не пострадал.

Второго ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги «Тюмень-Екатеринбург», — сказано в сообщении.

Для ликвидации пожара были привлечены восемь сотрудников МЧС и областной противопожарной службы. На месте также работали три единицы специальной техники.

Ранее в Лужском районе Ленинградской области было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей в пожаре в садоводстве «Строитель». По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с печью.

До этого в Уссурийске при пожаре в жилом доме погибли два младенца: мальчику было шесть месяцев, девочке — два года. Также трехлетний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Взрослых в квартире не оказалось. Из подъезда эвакуировали четырех человек. Пожар мог начаться из-за детской игры с зажигалками.

пожары
автобусы
Тюмень
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Мирный житель подорвался на сброшенной с БПЛА мине
Опубликовано видео с уничтожением «мохнатых» танков ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.