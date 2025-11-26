Совфед оставил прежним коэффициент для расчета военных пенсий в 2026 году

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военных, сотрудников МВД, Росгвардии и других силовых ведомств, на уровне 93,59%, сообщила пресс-служба СФ. Этот показатель ввели в прошлом году, и сенаторы оставили его прежним. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии <…> с 1 января 2026 года составляет 93,59% от размера указанного денежного довольствия, — указано в законе.

Денежное довольствие включает оклад по званию, оклад по должности и надбавки, однако пенсия рассчитывается не с полной суммы, а с ее части в зависимости от выслуги. При минимальной выслуге в 20 лет учитывается 50%, за каждый следующий год добавляется по 3%, но не более 85%.

