27 декабря 2025 в 19:28

В Сирии произошел теракт

Сотрудника Минобороны Сирии убили в районе Алеппо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудник Министерства обороны Сирии был убит неизвестными, нападавшими в районе Сайф ад-Даула в Алеппо, сообщает телеканал Syria TV. Личность погибшего не раскрывается.

Как сообщается, неизвестные открыли огонь по сотруднику сирийских сил безопасности, когда он прибывал на службу. Мужчина скончался от ранений.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет официально объявил о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии. Поводом для силового ответа стало нападение боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на американских военных в Пальмире, произошедшее 13 декабря. Как подчеркнул глава Пентагона, акция носит характер возмездия.

До этого Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.

Позже представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба заявил, что военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Однако, по его словам, сообщения о возможной атаке боевиков ИГ они проигнорировали.

Сирия
Минобороны
нападения
силовики
