31 января 2026 в 13:15

Сотни заключенных боевиков ИГ покинули сирийские тюрьмы

Al Hadath: 953 бывших боевика ИГ перевели из сирийских тюрем в Ирак

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свыше 950 бывших боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были доставлены из сирийских тюрем на территорию Ирака, сообщает телеканал Al Hadath. По его информации, американские силы транспортировали 953 активных сторонника группировки.

Подавляющее большинство из них не являются иракцами и имеют гражданства других стран. Предполагается, что в течение ближайших суток в специальные места содержания террористов в Ираке будут переведены еще не менее 150 бывших членов ИГ из Сирии.

По словам источников, процесс транспортировки экс-боевиков из Сирии на иракскую территорию значительно замедлился. Причиной они назвали необходимость дополнительного времени для подготовки Багдадом соответствующих тюрем. При этом неделю назад американские силы заявляли о готовности транспортировать ежедневно до 500 бывших членов ИГ.

Ранее сообщалось, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. В частности, коалиция «Силы демократической Сирии» больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ.

Сирия
Ирак
террористы
ИГ
