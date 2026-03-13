Объединение создателей «Кириешек» признали террористами

Создатели брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николай и Денис Штенгеловы были внесены в список террористов и экстремистов, следует из сайта Росфинмониторинга. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...>. Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг добавил Юлию и Ярослава Рыбиных в список террористов и экстремистов. До этого Минюст России расширил список иностранных агентов, добавив писательницу и политолога Нину Хрущеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), публициста Вадима Штепу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналиста-расследователя Сергея Резника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), активиста Алексея Нестеренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экономиста Екатерину Журавскую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).