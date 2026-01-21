США не будут долго держать военных в одной из ближневосточных стран

Администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране, заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак на своей странице в социальной сети X. По его словам, коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГИЛ («Исламское государство» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность. Первоначальная цель сотрудничества с курдскими формированиями во многом утратила актуальность.

США не заинтересованы в долгосрочном военном присутствии, для них приоритетом является разгром остатков ИГ, поддержка примирения и укрепление национального единства без одобрения сепаратизма или федерализма, — указал Баррак.

Власти переходного правительства Сирии уже начали развертывание своих сил на северо-востоке страны в соответствии с новым соглашением, которое предусматривает интеграцию курдских структур в государственные институты. Этот процесс, по заверениям Баррака, получает поддержку Вашингтона.

Ранее в СДС сделали заявление о массовом побеге заключенных из тюрьмы в городе Эш-Шаддади. По обнародованной информации, около 1,5 тыс. боевиков ИГИЛ оказались на свободе якобы в результате действий просирийских вооруженных групп.