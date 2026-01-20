Более 1,5 тыс. заключенных могли сбежать из сирийской тюрьмы Курдская СДС заявила, что из тюрьмы в Сирии сбежали 1,5 тыс. боевиков ИГ

Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) сделала заявление о массовом побеге заключенных из тюрьмы в городе Эш-Шаддади. По ее информации, около 1,5 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) оказались на свободе якобы в результате действий просирийских вооруженных групп, передал представитель СДС Фархад Шами в интервью телеканалу Rudaw.

Конфликт разгорелся вокруг пенитенциарного учреждения, где содержались тысячи сторонников ИГ. Представитель СДС утверждает, что освобожденные боевики присоединились к атакующим формированиям.

Официальные сирийские власти категорически отвергли эти обвинения. Министерство обороны переходного правительства возложило ответственность за инцидент на самих курдов, обвинив СДС в преднамеренном освобождении заключенных для использования террористической угрозы в качестве рычага давления.

Ранее начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.