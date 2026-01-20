Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 03:13

Более 1,5 тыс. заключенных могли сбежать из сирийской тюрьмы

Курдская СДС заявила, что из тюрьмы в Сирии сбежали 1,5 тыс. боевиков ИГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) сделала заявление о массовом побеге заключенных из тюрьмы в городе Эш-Шаддади. По ее информации, около 1,5 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) оказались на свободе якобы в результате действий просирийских вооруженных групп, передал представитель СДС Фархад Шами в интервью телеканалу Rudaw.

Конфликт разгорелся вокруг пенитенциарного учреждения, где содержались тысячи сторонников ИГ. Представитель СДС утверждает, что освобожденные боевики присоединились к атакующим формированиям.

Официальные сирийские власти категорически отвергли эти обвинения. Министерство обороны переходного правительства возложило ответственность за инцидент на самих курдов, обвинив СДС в преднамеренном освобождении заключенных для использования террористической угрозы в качестве рычага давления.

Ранее начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

курды
Сирия
Исламское государство
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вильфанд опроверг информацию о резком похолодании в ЦФО
Гороскоп на 20 января: ждем поддержки близких, совершаем подвиги на работе
Члены НАТО отказали США в помощи из-за одного спора
Власти Камчатки после снегопадов попросят поддержки у федеральных властей
Названы документы, которые нужно требовать в клинике перед пластикой
Более 1,5 тыс. заключенных могли сбежать из сирийской тюрьмы
Суд из-за ДТП, «украденная» песня, мнение об СВО: где сейчас Аллегрова
Украина поставила задачу по строительству купола над всей страной
На базу США в Гренландии направились военные самолеты
Миллионы убитых, провалы, блэкаут: что на самом деле происходит с ВСУ
Трех российских спортсменов допустили на международные старты
Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Изменения по выезду детей из России за границу вступили в силу
Сальдо рассказал о тактике давления наемников ВСУ на острове в Херсоне
ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США
Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели
Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США
Много ярких романов и один развалившийся брак: с кем встречалась Бузова
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне
«Завели чат без шефа»: как Европа и Зеленский готовят заговор против США
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.