13 января 2026 в 11:14

Иран выступил с новыми обвинениями в адрес Израиля и США на фоне протестов

Иранский генштаб обвинил Израиль и США в отправке террористов ИГ в республику

Абдольрахим Мусави Абдольрахим Мусави Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах, заявил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави. По его словам, которые приводит телеканал IRIB, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

США и сионистский режим (Израиль. — NEWS.ru) <…> натравили террористов из ИГ на наш великий народ, — сказал Мусави.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно вводит пошлины в размере 25% на все торговые операции с любыми странами, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Он пояснил, что радикальная мера направлена на экономическое давление на недружественную страну.

До этого министр иностранных дел республики Аббас Аракчи отметил, что ограничения на доступ к интернету в Иране ввели после того, как появилась информация о координации террористических операций из-за рубежа. Уровень подключения населения к сети составляет не более 1%.

