США «наказали» сотрудничающие с Ираном страны Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран

Соединенные Штаты немедленно вводят пошлины в размере 25% на все торговые операции с любыми странами, которые продолжают сотрудничество с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. По его словам, радикальная мера направлена на экономическое давление на недружественную страну.

Данное заявление представляет собой жесткий ультиматум международному сообществу. Трамп подчеркнул, что новые тарифные барьеры будут применяться ко всем без исключения сделкам с США и не подлежат пересмотру в дальнейшем.

Любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что администрация Трампа готова применить военную силу против Ирана в случае необходимости. В Белом доме подчеркнули решимость президента, отметив, что он не боится задействовать всю мощь американских вооруженных сил, если ситуация того потребует. Позиция США существенно укрепилась за последние месяцы, а прозвучавшие слова стали очередным сигналом жесткой линии Вашингтона в отношении Тегерана.