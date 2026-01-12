Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 22:31

США готовы к применению военной силы против Ирана

Ливитт: Трамп может применить военную силу против Ирана при необходимости

Иран Иран Фото: IMAGO/Alon David/Global Look Press
Администрация американского лидера Дональда Трампа готова применить военную силу против Ирана в случае необходимости, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с журналистами телеканала Fox News. Это заявление стало очередным сигналом жесткой линии Вашингтона в отношении Тегерана.

В своем комментарии Ливитт подчеркнула решимость президента, отметив, что Трамп не боится задействовать всю мощь американских вооруженных сил, если ситуация того потребует. По словам пресс-секретаря, позиция США существенно укрепилась за последние месяцы.

Ядерная программа была их самым сильным козырем, который президент Трамп и американские военные полностью уничтожили. Что президент Трамп предпримет дальше, знает только он сам, — добавила Ливитт.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Она обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты.

До этого Аракчи отметил, что у республики есть документы, доказывающие причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. При этом Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке.

