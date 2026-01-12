«Под контролем»: МИД Ирана о протестах Аракчи: власти взяли под контроль ситуацию с протестами в Иране

Иранские власти контролируют ситуацию с протестами в стране, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в эфире канала Al Jazeera.

Ситуация под контролем, — подчеркнул глава МИД Ирана.

Ранее Аракчи заявил о наличии у страны документов, подтверждающих причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. Об этом он сообщил на встрече с коллегами в Тегеране. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке.

Также политолог Юрий Светов сообщил,