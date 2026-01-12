Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 10:23

Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае атаки на базы США

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными ударами в случае атаки на базы США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит телеканал NBC News, у Соединенных Штатов есть разные варианты действий.

Если они это сделают, мы нанесем им удар, которого они никогда прежде не получали. У меня есть очень сильные варианты действий. Если они это сделают, то столкнутся с очень мощной силой, — подчеркнул лидер.

Ранее Трамп заявил, что власти страны не сбрасывают со счетов возможность силового реагирования на ситуацию в Иране. О потенциальных мерах в отношении Тегерана и военном ответе на события в ближневосточном государстве он заявил на борту самолета, возвращаясь в Вашингтон из Флориды.

Также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что вмешательство США во внутренние дела Ирана аналогично подрыву стабильности всего Ближнего Востока. Такой шаг повлечет за собой крах американских интересов в этом регионе.

