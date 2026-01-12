Иран готов подтвердить причастность США и Израиля к организации беспорядков МИД Ирана заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам

У Ирана есть документы, доказывающие причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков, сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на встрече с коллегами в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке. По словам хозяина Белого дома, у Соединенных Штатов есть разные варианты действий и речь идет об очень мощной силе.

До этого в Иране начались масштабные выступления предпринимателей и продавцов, вызванные беспрецедентным падением национальной валюты. За 2025 год риал подешевел почти вдвое относительно доллара, а уровень инфляции в декабре составил 42,5%. Акции протеста проходят во многих больших городах государства, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.