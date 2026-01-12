В Иране выразили готовность вести переговоры с США Глава МИД Ирана: Тегеран готов к переговорам с США на основе взаимоуважения

Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном по теме ядерного досье на основе взаимоуважения и на равных позициях, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с послами ряда государств. По его словам, которые передает телеканал IRIB, Исламская Республика еспублика ожидает серьезного диалога без диктата.

Мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении, — сказал Аракчи.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что у республики есть документы, доказывающие причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными ударами Вашингтона в случае нападения на американские объекты на Ближнем Востоке.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что вмешательство США во внутренние дела Ирана аналогично подрыву стабильности всего Ближнего Востока. Такой шаг повлечет за собой крах американских интересов в этом регионе, добавил он.