Политолог ответил, могут ли протесты в Иране привести к смене власти

Массовые протесты в Иране создают риск смены политического руководства в стране, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, на это может повлиять не только вмешательство Соединенных Штатов, но и внутренние проблемы Тегерана.

Я бы не стал утверждать, что массовые протесты в Иране вызваны только действиями США. Из-за чего люди вышли на улицы? Из-за того, что американцы им дали отмашку, или потому что курс риала рухнул на 40%, гигантски выросла инфляция? Ведь на улицы первыми вышли не студенты, а торговцы. Это восточная страна, где базар является основой жизни общества. Конечно, американцы пользуются ситуацией, разгоняют ее, и, возможно, Израиль, у которого есть агентура, как показали события лета прошлого года (в июне ЦАХАЛ атаковала Тегеран и Исфахан. — NEWS.ru). Проблемы внутри страны также нельзя исключать. Если власти Ирана не попытаются выйти на диалог с местными жителями, я вполне допускаю, что возможно свержение власти, — высказался Светов.

Он подчеркнул, что Тегерану необходимо искать новые пути для развития экономики, несмотря на американские санкции. По мнению политолога, если в Иране произойдет смена власти, это также не принесет пользы России, поскольку ранее сторонам с большим трудом удалось достичь взаимовыгодных соглашений касательно Каспийского моря.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о наличии у страны документов, подтверждающих причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. Об этом он сообщил на встрече с коллегами в Тегеране.