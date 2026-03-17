Лолита оригинально поступила с иконами от свекрови

Певица Лолита Милявская сделала себе серьги из икон, которые ей подарила на свадьбу с Александром Зарубиным свекровь. В беседе с корреспондентом NEWS.ru во время пресс-завтрака премии «Муз-ТВ — 2026» звезда отметила, что этот подарок лежал без дела в ее шкатулке уже очень давно.

Она купила нам две иконы. И она не так давно скончалась. Мы в хороших отношениях остались и со свекровью, и с моим бывшим мужем. Я перебирала вещи, коробочки и шкатулки, и нашла их, — добавила Лолита.

Певица взяла уже имеющиеся у нее сережки и повесила на них иконы. По словам звезды, у нее часто спрашивают историю этого украшения и отмечают оригинальный внешний вид.

Певица также заявила, что не собирается в ближайшее время еще раз вступать в брак. По ее словам, сейчас рядом с ней нет достойного избранника-ровесника, а молодые люди ей неинтересны.

Ранее Лолита заявила, что из пяти браков только два считает стоящими. Один из ее мужей, по словам певицы, к сожалению, уже умер, а другой сейчас живет за границей, и из-за этого общение между ними невозможно.