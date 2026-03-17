17 марта 2026 в 14:11

«С этим мальчиком»: Лолита о новом замужестве

Лолита заявила, что ей не за кого выйти замуж еще раз

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская исполнительница Лолита Милявская заявила, что не собирается в ближайшее время еще раз вступать в брак. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, рядом с певицей нет достойного избранника-ровесника, а молодые люди ей неинтересны.

Слушайте нет, пока нету. Нету ничего даже стоящего <...> молодежь мне неинтересна <...> Что мне делать с этим мальчиком? У меня на него сил нет, — призналась исполнительница.

Ранее Лолита заявила, что из пяти браков только два считает стоящими. Один из ее мужей, по словам певицы, к сожалению, уже умер, а другой сейчас живет за границей, и из-за этого общение между ними невозможно. Милявская подчеркнула, что эти браки для нее были особенными.

До этого известный певец Николай Басков рассказал, что его сердце несвободно. При этом артист не стал раскрывать подробностей о своей личной жизни. Заслуженный артист России отметил, что знаменитостям порой трудно найти взаимопонимание, но при этом подчеркнул, что среди его коллег есть примеры счастливых семейных пар.

В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

