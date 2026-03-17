«С этим мальчиком»: Лолита о новом замужестве Лолита заявила, что ей не за кого выйти замуж еще раз

Российская исполнительница Лолита Милявская заявила, что не собирается в ближайшее время еще раз вступать в брак. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, рядом с певицей нет достойного избранника-ровесника, а молодые люди ей неинтересны.

Слушайте нет, пока нету. Нету ничего даже стоящего <...> молодежь мне неинтересна <...> Что мне делать с этим мальчиком? У меня на него сил нет, — призналась исполнительница.

Ранее Лолита заявила, что из пяти браков только два считает стоящими. Один из ее мужей, по словам певицы, к сожалению, уже умер, а другой сейчас живет за границей, и из-за этого общение между ними невозможно. Милявская подчеркнула, что эти браки для нее были особенными.

До этого известный певец Николай Басков рассказал, что его сердце несвободно. При этом артист не стал раскрывать подробностей о своей личной жизни. Заслуженный артист России отметил, что знаменитостям порой трудно найти взаимопонимание, но при этом подчеркнул, что среди его коллег есть примеры счастливых семейных пар.