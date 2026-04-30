«Они геморройные»: Лолита объяснила, почему не пойдет замуж за олигарха Лолита заявила о готовности снова выйти замуж и станцевать на столе

Певица Лолита Милявская официально заявила о своем желании выйти замуж в шестой раз, сообщает «Пятый канал». Артистка призналась, что мечтает встретить умного, интеллигентного и по-настоящему успешного человека. Звезда подчеркнула, что намеренно не рассматривает представителей крупного бизнеса в качестве потенциальных мужей.

Олигархи все заняты, но они геморройные. <…> Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и все равно принимал участие в расходах, — сказала Лолита.

По мнению исполнительницы, с богатейшими людьми планеты гораздо проще поддерживать обычные человеческие отношения. При этом, несмотря на серьезный настрой, Лолита посетовала, что на горизонте пока не видно подходящих претендентов. Она призналась, что не замечает никого стоящего в своем окружении, и в шутку поинтересовалась, где найти свободного директора библиотеки. Артистка не исключает, что будущая свадьба станет громким событием, на котором она по традиции сможет станцевать на столе.

До этого Лолита рассказала, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому ей пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги. Она поделилась, что теперь рекомендует психотерапию всем друзьям и вообще «всем нормальным людям».