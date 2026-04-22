Известного по краже $1 млрд олигарха приговорили к 19 годам тюрьмы

22 апреля 2026 в 14:35

Бывшего молдавского олигарха Плахотнюка приговорили к 19 годам тюрьмы за хищения

Владимир Плахотнюк Владимир Плахотнюк Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости
Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка приговорили к 19 годам тюрьмы, передает пресс-служба суда в Кишиневе. Там отметили, что решение было принято по делу о хищении $1 млрд из банковской системы страны.

Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободы, — говорится в озвученном решении суда.

Коррупционный скандал, связанный с выводом порядка $1 млрд из банков, который в Молдавии назвали «кражей века», разгорелся в 2015 году. Речь идет о трех молдавских банках — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Все они в совокупности владели почти третью банковских активов республики.

Ранее стало известно, что кабинет министров Молдавии намерен предложить парламенту расторгнуть еще два соглашения в рамках СНГ. Первый документ регулирует раздел вагонного и контейнерного парка бывшего Министерства транспорта СССР, второй касается создания межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

