Молдавия приняла еще одно решение в рамках выхода из СНГ

Правительство Молдавии планирует предложить парламенту денонсировать еще два соглашения в рамках СНГ, следует из повестки заседания кабмина, запланированного на 22 апреля. Одно из них касается распределения вагонного и контейнерного парка бывшего Минтранса СССР, другое — создания межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

Предлагается денонсировать Соглашение о создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — членов Содружества Независимых Государств, которое было принято в Душанбе 25 мая 2006 года, — сказано в сообщении.

Ранее парламент Молдавии в окончательном, третьем чтении одобрил выход страны из соглашения об учреждении СНГ и Алма-Атинской декларации. Принятый документ предусматривает расторжение основополагающих учредительных актов Содружества.

Кроме того, вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев инициировал процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск о своем решении 8 апреля. Таким образом, республика официально прекратит членство в СНГ в 2027 году.