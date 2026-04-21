Молдавия приняла еще одно решение в рамках выхода из СНГ

Молдавия решила денонсировать еще два соглашения в рамках выхода из СНГ

Правительство Молдавии планирует предложить парламенту денонсировать еще два соглашения в рамках СНГ, следует из повестки заседания кабмина, запланированного на 22 апреля. Одно из них касается распределения вагонного и контейнерного парка бывшего Минтранса СССР, другое — создания межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

Предлагается денонсировать Соглашение о создании межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — членов Содружества Независимых Государств, которое было принято в Душанбе 25 мая 2006 года, — сказано в сообщении.

Ранее парламент Молдавии в окончательном, третьем чтении одобрил выход страны из соглашения об учреждении СНГ и Алма-Атинской декларации. Принятый документ предусматривает расторжение основополагающих учредительных актов Содружества.

Кроме того, вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев инициировал процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, уведомив Минск о своем решении 8 апреля. Таким образом, республика официально прекратит членство в СНГ в 2027 году.

В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Кардиолог объяснил, можно ли определить уровень давления без тонометра
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

