Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:16

Украшения пропавшей в Турции россиянки нашли на другой женщине

«112»: полиция в Турции нашла тело женщины в серьгах пропавшей россиянки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Анталье на пляже обнаружено тело неизвестной женщины, на котором найдены украшения Ирины Киселевой, пропавшей жительницы Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «112». Местная полиция обнаружила тело у побережья Кемера, в 170 километрах от места исчезновения Ирины. В ушах женщины были серьги, которые семья Киселевой опознала как принадлежащие пропавшей.

Валерий, брат Ирины, был вызван для опознания. Однако он понял, что тело принадлежит другой женщине. Она отличалась по внешности, была ниже ростом и имела иные медицинские особенности. У нее не было шрама от аппендицита, но были следы операции на плече, которых нет у пропавшей. Родственники Ирины пребывают в состоянии глубокого потрясения и с нетерпением ожидают результатов ДНК-теста, который должен окончательно прояснить все обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что туристка из Санкт-Петербурга исчезла после того, как отправилась на пляж в сопровождении незнакомого мужчины. Для поиска задействованы полицейские, служебные собаки, а также специализированные катера, патрулирующие прибрежные воды.

Анталья
поиски
серьги
тела
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
На Москву летел еще один беспилотник
В зоне СВО началось тестирование инновационной системы РЭБ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.