Украшения пропавшей в Турции россиянки нашли на другой женщине «112»: полиция в Турции нашла тело женщины в серьгах пропавшей россиянки

В Анталье на пляже обнаружено тело неизвестной женщины, на котором найдены украшения Ирины Киселевой, пропавшей жительницы Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «112». Местная полиция обнаружила тело у побережья Кемера, в 170 километрах от места исчезновения Ирины. В ушах женщины были серьги, которые семья Киселевой опознала как принадлежащие пропавшей.

Валерий, брат Ирины, был вызван для опознания. Однако он понял, что тело принадлежит другой женщине. Она отличалась по внешности, была ниже ростом и имела иные медицинские особенности. У нее не было шрама от аппендицита, но были следы операции на плече, которых нет у пропавшей. Родственники Ирины пребывают в состоянии глубокого потрясения и с нетерпением ожидают результатов ДНК-теста, который должен окончательно прояснить все обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что туристка из Санкт-Петербурга исчезла после того, как отправилась на пляж в сопровождении незнакомого мужчины. Для поиска задействованы полицейские, служебные собаки, а также специализированные катера, патрулирующие прибрежные воды.