К поискам пропавшей в Турции россиянки подключился аппарат президента

Поисковые операции по розыску пропавшей в Анталье гражданки России Ирины Киселевой продолжаются при координации высших органов власти Турции, сообщает Telegram-канал «112». Расследование инцидента взял на личный контроль аппарат турецкого президента.

По последней информации, туристка из Санкт-Петербурга пропала после того, как отправилась на пляж в районе своего отеля в компании незнакомого мужчины. К поискам подключены все соответствующие службы: полицейские подразделения проводят обследование береговой линии с применением служебных собак, а специальные лодки ведут патрулирование прибрежной акватории.

Ранее 31-летний российский турист пропал без вести во время купания на пляже Найтон на таиландском острове Пхукет. Инцидент произошел около девяти часов утра при свидетелях — друзьях молодого человека, которые видели, как он ушел под воду.

До этого тело 57-летнего гражданина России по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Россиянин лежал без одежды, специалисты установили, что он скончался от остановки сердца.