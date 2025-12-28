Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:18

Пролитое вино на юбилее Михалкова: список курьезных случаев с Путиным

Президент РФ Владимир Путин, режиссер Никита Михалков и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова (справа налево) Президент РФ Владимир Путин, режиссер Никита Михалков и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова (справа налево) Фото: Климентьев Михаил / ITAR-TASS
Читайте нас в Дзен

Режиссер Никита Михалков отказался назвать имя друга, который однажды облил Владимира Путина красным вином. Что об этом известно, в какие курьезные ситуации попадал президент России?

Кто пролил вино на Путина на юбилее Михалкова

В фильме «Никита Михалков», который вышел на телеканале «Россия 1» в октябре, Путин вспомнил, как на юбилее режиссера один из друзей мэтра облил его красным вином.

«Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — рассказал Путин в фильме.

Журналист Павел Зарубин для программы «Москва. Кремль. Путин» решил уточнить у Михалкова, кто из его друзей облил Путина вином.

«Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — ответил режиссер.

Говоря об этой ситуации, Михалков вспомнил реакцию присутствовавшего на юбилее директора Росгвардии Виктора Золотова и реакцию самого главы государства на произошедшее.

«Я помню мысли и ощущения Виктора Васильевича Золотова, который стоял сзади и сказал очень русскую фразу. Гениальная реакция президента была. Причем человек, который это сделал, сказал: „Я вам куплю новую рубашку“. Он говорит: „Спасибо, у меня есть“», — сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград. Справа: кинорежиссер, председатель Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» Никита Михалков Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград. Справа: кинорежиссер, председатель Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» Никита Михалков Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В какие еще курьезные ситуации попадал Путин

В 2019 году Путин был вынужден дважды прочитать свою речь из-за сломанного микрофона, когда выступал на торжественном заседании в честь 10-летия международного олимпийского университета.

Путин начал говорить и успел произнести часть речи, не обращая внимания на небольшое замешательство в зале. И только после этого включился звук. Глава государства заулыбался, разрядив обстановку.

«Еще раз? Хорошо», — сказал он и повторил речь.

Этот момент в своем Telegram-канале прокомментировала ведущая Ольга Скабеева: «И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер».

В 2017 году с курьезного случая начались переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После того как лидеры вошли в зал, представители СМИ окружили китайскую делегацию, и ей пришлось буквально пробиваться через их плотные ряды. В итоге по одну сторону за столом переговоров оказались Путин и пришедшая заранее российская делегация, а напротив — одинокий Си Цзиньпин. Российский лидер оценил ситуацию и решил поддержать китайского коллегу шуткой.

«Один боец!» — заявил он и сжал кулаки.

В ноябре этого года неловкая ситуация произошла из-за фотографа на встрече Путина с молодыми учеными. Детали привел журналист ВГТРК Зарубин.

Сначала фотограф очень долго выстраивал ученых в линию, меняя их местами и прося «сделать шажочек» то вперед, то назад. В это время президента уже пригласили занять место по центру, между участниками встречи. Однако фотограф нисколько не смутился, что глава государства уже подошел, он продолжил внимательно оценивать будущий кадр: менять людей местами, двигать их и объяснять, куда смотреть. Повисла пауза. Путин терпеливо стоял среди ученых и ждал начала съемки, подготовка к которой затянулась.

«Самое главное, когда я буду фотографировать, смотрите на мой объектив. Если вы будете видеть мой объектив, то будете на снимке», — сказал фотограф.

«И ушел», — пошутил Путин, скрасив ситуацию с суетливым фотографом.

Читайте также:

Умерла секс-символ XX века Брижит Бардо: причины, последние дни, биография

Долина посвятила песню потерянной квартире? Что известно, страдает ли она

Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?

Владимир Путин
Никита Михалков
новости
президенты
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российским чиновникам сообщили приятную новость
«Пошлая чепуха»: Лоза пожалел об участии в «Давай поженимся!»
Костомаров ответил на вопрос о перспективах заниматься музыкой
«Мусоль!»: Лисовец ответил на вопрос об онкозаболевании
Игры со взрывчаткой чуть не лишили руки школьника из Саратовской области
Как хранить свежую зелень в холодильнике — от петрушки до руколы
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой
Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше
Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Стали известны новые детали переговоров Трампа и Зеленского
В бундестаге потребовали от Мерца принять одно решение по Украине
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Театр Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» с Алентовой
Под Петербургом двое мужчин взорвали фейерверки в лифте
Добровольцам СВО «накинут» стаж для пенсии за выслугу лет: что известно
Украинские операторы БПЛА выгнали из дома целую семью в Красноармейске
Раскрыты последствия удара БПЛА ВСУ по микроавтобусу с людьми
Самарский Минздрав объяснил скандальные слова министра о вызове скорой
Бытовки загорелись в центре Москвы
Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.