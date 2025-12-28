Пролитое вино на юбилее Михалкова: список курьезных случаев с Путиным

Режиссер Никита Михалков отказался назвать имя друга, который однажды облил Владимира Путина красным вином. Что об этом известно, в какие курьезные ситуации попадал президент России?

Кто пролил вино на Путина на юбилее Михалкова

В фильме «Никита Михалков», который вышел на телеканале «Россия 1» в октябре, Путин вспомнил, как на юбилее режиссера один из друзей мэтра облил его красным вином.

«Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — рассказал Путин в фильме.

Журналист Павел Зарубин для программы «Москва. Кремль. Путин» решил уточнить у Михалкова, кто из его друзей облил Путина вином.

«Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — ответил режиссер.

Говоря об этой ситуации, Михалков вспомнил реакцию присутствовавшего на юбилее директора Росгвардии Виктора Золотова и реакцию самого главы государства на произошедшее.

«Я помню мысли и ощущения Виктора Васильевича Золотова, который стоял сзади и сказал очень русскую фразу. Гениальная реакция президента была. Причем человек, который это сделал, сказал: „Я вам куплю новую рубашку“. Он говорит: „Спасибо, у меня есть“», — сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения государственных наград. Справа: кинорежиссер, председатель Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ» Никита Михалков Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В какие еще курьезные ситуации попадал Путин

В 2019 году Путин был вынужден дважды прочитать свою речь из-за сломанного микрофона, когда выступал на торжественном заседании в честь 10-летия международного олимпийского университета.

Путин начал говорить и успел произнести часть речи, не обращая внимания на небольшое замешательство в зале. И только после этого включился звук. Глава государства заулыбался, разрядив обстановку.

«Еще раз? Хорошо», — сказал он и повторил речь.

Этот момент в своем Telegram-канале прокомментировала ведущая Ольга Скабеева: «И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер».

В 2017 году с курьезного случая начались переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После того как лидеры вошли в зал, представители СМИ окружили китайскую делегацию, и ей пришлось буквально пробиваться через их плотные ряды. В итоге по одну сторону за столом переговоров оказались Путин и пришедшая заранее российская делегация, а напротив — одинокий Си Цзиньпин. Российский лидер оценил ситуацию и решил поддержать китайского коллегу шуткой.

«Один боец!» — заявил он и сжал кулаки.

В ноябре этого года неловкая ситуация произошла из-за фотографа на встрече Путина с молодыми учеными. Детали привел журналист ВГТРК Зарубин.

Сначала фотограф очень долго выстраивал ученых в линию, меняя их местами и прося «сделать шажочек» то вперед, то назад. В это время президента уже пригласили занять место по центру, между участниками встречи. Однако фотограф нисколько не смутился, что глава государства уже подошел, он продолжил внимательно оценивать будущий кадр: менять людей местами, двигать их и объяснять, куда смотреть. Повисла пауза. Путин терпеливо стоял среди ученых и ждал начала съемки, подготовка к которой затянулась.

«Самое главное, когда я буду фотографировать, смотрите на мой объектив. Если вы будете видеть мой объектив, то будете на снимке», — сказал фотограф.

«И ушел», — пошутил Путин, скрасив ситуацию с суетливым фотографом.

