19 февраля 2026 в 13:22

Появилось первое видео с Ефремовым на сцене театра после освобождения

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» в Москве. Видео с репетиции спектакля «Без свидетелей» появилось в Telegram-канале «Мосбилет».

Постановка создана на основе пьесы Софьи Прокофьевой. В ней Ефремов и Анна Михалкова играют пару, когда-то состоявшую в браке и неожиданно оказавшуюся вместе спустя годы после разрыва. Премьера намечена на 25 и 26 марта.

Ранее стало известно, что спектакль «Без свидетелей» вызвал высокий спрос — билеты на оба дня были распроданы за четыре часа после начала продаж. Вскоре часть из них появилась на вторичных площадках с существенной наценкой. На сторонних платформах предлагались места в бельэтаже — от 13,5 до 48 тыс. рублей, в партере цены доходят до 72,9 тыс. рублей.

Между тем сестра актера, театральный критик Анастасия Ефремова, заявила, что он очень переживает из-за необходимости работать с микрофоном на сцене во время репетиций спектакля. По ее словам, у брата очень большой опыт игры на сцене, но такого в у него в работе еще никогда не было.

Михаил Ефремов
актеры
театры
Никита Михалков
спектакли
