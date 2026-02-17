Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:03

Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем

Сестра Ефремова Анастасия: Михаил переживает из-за работы с микрофоном на сцене

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Михаил Ефремов очень переживает из-за того, что ему приходится работать с микрофоном на сцене «Мастерской12» во время репетиций спектакля «Без свидетелей», рассказала NEWS.ru его сестра, театральный критик Анастасия Ефремова. По ее словам, у брата очень большой опыт игры на сцене, но такого в у него в работе еще никогда не было.

Для него многое внове. Это новый для него театр. Он же снимался в кино и во многих театрах играл, но не так. Например, ему сложно с микрофоном, он никак не привыкнет. Человек, который на сцене МХТа играл все главные роли без микрофона, по-другому работает голосом чисто технически, — сказала Ефремова.

25 и 26 марта в «Мастерской 12» Никиты Михалкова пройдет премьера спектакля «Без свидетелей». Ефремов выйдет на сцену после длительного перерыва. Сценарий постановки написали Никита Михалков и Александр Адабашьян, режиссура — Никиты Михалкова. Спектакль не является ремейком старого фильма Михалкова «Без свидетелей» с Ириной Купченко и Михаилом Ульяновым в главных ролях.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» с его участием. Зрители встретили артиста с восторгом.

Михаил Ефремов
спектакли
премьеры
страхи
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.