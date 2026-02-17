Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем

Актер Михаил Ефремов очень переживает из-за того, что ему приходится работать с микрофоном на сцене «Мастерской12» во время репетиций спектакля «Без свидетелей», рассказала NEWS.ru его сестра, театральный критик Анастасия Ефремова. По ее словам, у брата очень большой опыт игры на сцене, но такого в у него в работе еще никогда не было.

Для него многое внове. Это новый для него театр. Он же снимался в кино и во многих театрах играл, но не так. Например, ему сложно с микрофоном, он никак не привыкнет. Человек, который на сцене МХТа играл все главные роли без микрофона, по-другому работает голосом чисто технически, — сказала Ефремова.

25 и 26 марта в «Мастерской 12» Никиты Михалкова пройдет премьера спектакля «Без свидетелей». Ефремов выйдет на сцену после длительного перерыва. Сценарий постановки написали Никита Михалков и Александр Адабашьян, режиссура — Никиты Михалкова. Спектакль не является ремейком старого фильма Михалкова «Без свидетелей» с Ириной Купченко и Михаилом Ульяновым в главных ролях.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» с его участием. Зрители встретили артиста с восторгом.