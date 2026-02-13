Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения Актер Ефремов вышел на сцену театра Михалкова на предпремьерном показе

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», сообщил РБК представитель режиссера. В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» с его участием.

В спектакле по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой в постановке режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Премьера состоится в конце марта.

В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое привело к гибели курьера Сергея Захарова. Актер досрочно освободился из колонии в Белгородской области в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что спектакль «Без свидетелей» с участием Ефремова, запланированный на 25 и 26 марта, вызвал высокий спрос. Билеты на оба дня были распроданы в течение четырех часов после начала продаж.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.