Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», сообщил РБК представитель режиссера. В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» с его участием.
В спектакле по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой в постановке режиссеров Михалкова и Александра Адабашьяна Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Герои постановки — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. Премьера состоится в конце марта.
В 2020 году Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое привело к гибели курьера Сергея Захарова. Актер досрочно освободился из колонии в Белгородской области в марте 2025 года.
Ранее сообщалось, что спектакль «Без свидетелей» с участием Ефремова, запланированный на 25 и 26 марта, вызвал высокий спрос. Билеты на оба дня были распроданы в течение четырех часов после начала продаж.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.