«Высокоморальная личность»: нарколог высказался о перерождении Ефремова

У актера Михаила Ефремова в колонии, во время отбывания наказания за ДТП со смертельным исходом произошло духовное перерождение, предположил в разговоре с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он отметил, что после того как артист вышел на свободу по УДО, он больше не попадал в плохие истории.

Кризис (история с ДТП и колония. — NEWS.ru) мог привести к серьезным последствиям. Он вышел полгода назад, и плохих историй про него нет. Поэтому хочется пожелать ему здоровья. И вот этот факт, что он раздал недвижимость, характеризует Ефремова как очень духовную и высокоморальную личность, — сказал Шуров.

Психиатр-нарколог добавил, что Ефремов производит впечатление человека очень умного человека и порядочного, но запутавшегося. По словам врача, в истории Ефремова большую роль сыграло то, что он родился «с золотой ложкой», в семье известного актера и режиссера, и являясь частью богемы, всегда ощущал вседозволенность. Шуров отметил, что об изменениях в Ефремове говорит и тот факт, что он вернулся в профессию, будет играть в театре и кино.

Никита Сергеевич Михалков взял его под свою опеку, он очень серьезный руководитель, — добавил нарколог.

Ранее стало известно, что Ефремов нашел тело бывшей супруги, актрисы Ксении Качалиной, возле кровати в захламленной квартире. По данным Telegram-канала SHOT он приехал с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь. Качалина умерла на 55-м году жизни, она страдала алкоголизмом.