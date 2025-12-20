Ефремов зарегистрировал ИП в необычной для себя сфере Михаил Ефремов зарегистрировался как ИП в сфере СМИ

Актер Михаил Ефремов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере средств массовой информации, пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы. Согласно этим данным, артист уже дважды регистрировался как ИП в 2010 и 2012 годах. Однако впоследствии он каждый раз прекращал свою предпринимательскую деятельность.

Новая регистрация произошла 19 декабря. Документы были поданы в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Москвы. Основным видом деятельности указано «представление в средствах массовой информации». В качестве дополнительного вида деятельности фигурирует «деятельность в области фотографии».

Ранее режиссер Никита Михалков говорил, что Ефремов получил возможность вернуться к работе после тюремного заключения благодаря его усилиям. Он также сказал, что авария и проблемы с алкоголем у его коллеги стали результатом «потери реальности». После условно-досрочного освобождения режиссер решил помочь актеру. Первой работой Ефремова после выхода на свободу станет спектакль «Без свидетелей». Его премьера запланирована на февраль 2026 года.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров высказал предположение о духовном перерождении Ефремова во время отбывания наказания в колонии. Эксперт отметил, что после освобождения артист больше не оказывался в центре скандалов.