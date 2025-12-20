Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:07

Ефремов зарегистрировал ИП в необычной для себя сфере

Михаил Ефремов зарегистрировался как ИП в сфере СМИ

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Михаил Ефремов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере средств массовой информации, пишет РИА Новости со ссылкой на юридические документы. Согласно этим данным, артист уже дважды регистрировался как ИП в 2010 и 2012 годах. Однако впоследствии он каждый раз прекращал свою предпринимательскую деятельность.

Новая регистрация произошла 19 декабря. Документы были поданы в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Москвы. Основным видом деятельности указано «представление в средствах массовой информации». В качестве дополнительного вида деятельности фигурирует «деятельность в области фотографии».

Ранее режиссер Никита Михалков говорил, что Ефремов получил возможность вернуться к работе после тюремного заключения благодаря его усилиям. Он также сказал, что авария и проблемы с алкоголем у его коллеги стали результатом «потери реальности». После условно-досрочного освобождения режиссер решил помочь актеру. Первой работой Ефремова после выхода на свободу станет спектакль «Без свидетелей». Его премьера запланирована на февраль 2026 года.

До этого психиатр-нарколог Василий Шуров высказал предположение о духовном перерождении Ефремова во время отбывания наказания в колонии. Эксперт отметил, что после освобождения артист больше не оказывался в центре скандалов.

Михаил Ефремов
СМИ
актеры
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
15 лучших игр для компании взрослых
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.