«Потеря реальности»: Михалков о «реанимировании» карьеры Ефремова

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков рассказал в интервью 78.RU, что сделал многое для того, чтобы актер Михаил Ефремов мог снова вернуться к работе после тюремного заключения. По мнению мэтра, произошедшая авария и злоупотребление алкоголем стали следствием «потери им реальности».

То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось еще как-нибудь, еще страшнее. Думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы, наверное, многое понять, и я это почувствовал, — сообщил Михалков.

После условно-досрочного освобождения режиссер протянул руку помощи Ефремову. Первым спектаклем актера после выхода из колонии станет постановка «Без свидетелей», премьера которой запланирована на февраль 2026 года.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии во время отбывания наказания произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу, он больше не попадал в скандальные истории. По мнению Шурова, тот факт, что он раздал недвижимость, характеризует Ефремова как духовную и высокоморальную личность.