Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 19:00

«Потеря реальности»: Михалков о «реанимировании» карьеры Ефремова

Михалков заявил, что Ефремов потерял связь с реальностью

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков рассказал в интервью 78.RU, что сделал многое для того, чтобы актер Михаил Ефремов мог снова вернуться к работе после тюремного заключения. По мнению мэтра, произошедшая авария и злоупотребление алкоголем стали следствием «потери им реальности».

То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось еще как-нибудь, еще страшнее. Думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы, наверное, многое понять, и я это почувствовал, — сообщил Михалков.

После условно-досрочного освобождения режиссер протянул руку помощи Ефремову. Первым спектаклем актера после выхода из колонии станет постановка «Без свидетелей», премьера которой запланирована на февраль 2026 года.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что у Ефремова в колонии во время отбывания наказания произошло духовное перерождение. Эксперт отметил, что после того, как артист вышел на свободу, он больше не попадал в скандальные истории. По мнению Шурова, тот факт, что он раздал недвижимость, характеризует Ефремова как духовную и высокоморальную личность.

Никита Михалков
Михаил Ефремов
актеры
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гринч «вселился» в итальянку и разнес лодку с рождественскими подарками
Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA
FIS отказала лыжнику Ардашеву в нейтральном статусе
На Украине мэр избила секретаря горсовета до госпитализации
В Госдуме объяснили страх ЕС перед возвращением России в мировую экономику
Дочь Маликова раскритиковали за фигуру
Захарова раскрыла, за что Украина ответит в Международном суде ООН
Раскрыто содержание лекций задержанного в Польше Бутягина
Эвакуация обварившей ноги в кипятке девочки из Петербурга попала на видео
Серебро поставило рекорд на бирже
Захарова ужаснулась скандалу со «спасенными» Зеленской беременными детьми
Популярный онлайн-кинотеатр столкнулся с серьезным сбоем
Чемпионку Игр экстренно вывезли с горнолыжной трассы вертолетом
«Новый Нюрнберг» для Украины, «Аншлаг» без Дубовицкой: что будет дальше
Мать вырезала из живота беременной от отчима дочери ребенка
Миранчук пролетел со списком самых дорогих игроков MLS
Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине
Захарова раскритиковала западные СМИ после статьи о выходе США из НАТО
Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине
«Перевернул мое сознание»: звезда «Голоса» поделилась советом Градского
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.