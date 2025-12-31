США готовы поддержать договоренности Камбоджи и Таиланда о мире

Вашингтонская администрация готова содействовать реализации договоренностей Пномпеня и Бангкока о прекращении боевых действий, говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта. Там уточняется, что сотрудничество между этими странами воспринимается как позитивный шаг.

Мы приветствуем освобождение Таиландом 18 камбоджийских военных и считаем это позитивным шагом по восстановлению добрососедских отношений и доверия, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что тайские истребители F-16 нанесли удары по камбоджийской территории. Не менее шести бомб были сброшены в районе Банан.

Позже представитель Госдепартамента США Томми Пиготт сообщил, что госсекретарь Марко Рубио призвал Камбоджу и Таиланд прекратить вооруженный конфликт в условиях начавшихся переговоров. Вашингтон также выразил готовность помочь в обеспечении мира и стабильности в регионе.

До этого российское посольство в Таиланде призвало соотечественников избегать поездок в семь провинций, граничащих с Камбоджей. Речь идет об административных единицах Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.