01 февраля 2026 в 12:20

Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре

Khmer Times: власти Камбоджи задержали 2044 иностранца-мошенника в колл-центре

Полиция Камбоджи Полиция Камбоджи Фото: Phearum/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти Камбоджи задержали 2044 иностранца за один рейд в крупном мошенническом колл-центре, пишет Khmer Times. В операции приняли участие более 700 полицейских.

В результате операции была пресечена деятельность мошеннического колл-центра на территории комплекса казино Van Cheung, состоящего из 22 зданий и строений, и задержаны 2044 иностранных работника колл-центра, — говорится в сообщении.

Газета сообщила, что среди задержанных иностранцев числятся 1792 гражданина Китая, 177 граждан Вьетнама, 179 граждан Мьянмы. Кроме того, в колл-центре оказались 30 граждан Непала, пятеро тайваньцев, один малайзиец, двое лаосцев, 36 граждан Индии и один мексиканец.

Ранее стало известно, что злоумышленники активно выкупают старые телефонные номера и получают доступ к персональным данным прошлых владельцев. Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники получают доступ к банковским приложениям с маркетплейсами и оформляют кредиты.

До этого в УБК МВД России сообщили, что запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

