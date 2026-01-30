Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:06

«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты

Жительница Таиланда получила выплату пострадавшим от конфликта и бросила семью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде 49-летний житель провинции Бурирам заявил, что гражданская жена бросила его вместе с двухлетним ребенком после того, как семья получила государственную помощь для пострадавших от конфликта с Камбоджей, сообщает The Thaiger. Размер выплаты составил 5 тыс. батов (12,3 тыс. рублей). История стала достоянием общественности после эмоционального поста в соцсетях.

Водитель фургона из района Лахансай опубликовал свою историю на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мужчина рассказал, что его 32-летняя партнерша, с которой они прожили около четырех лет и имеют общего ребенка, забрала помощь от государства и скрылась.

Сумма в размере 5 тыс. батов предназначалась семьям, эвакуирующимся из-за приграничного конфликта с Камбоджей. По словам мужчины, это уже вторая подобная выплата. Первую они потратили совместно, а после второй женщина исчезла и перестала выходить на связь.

Взяла деньги и ушла сама развлекаться, не подумав, будет ли у нашего ребенка молоко. Ты ужасна, — написал разочарованный мужчина.

Мужчина подозревает, что родственники женщины были против их отношений из-за его финансового положения и невозможности сыграть свадьбу. Теперь он остался один с двухлетним малышом. Из-за падения спроса на его услуги он едва может купить молоко и подгузники.

Ранее в Бангкоке 50-летняя россиянка оказалась заблокирована в номере гостевого дома из-за долга за аренду в 42 тыс. бат (около 103 тыс. рублей). Женщина перестала платить с октября после конфликта с отелем из-за сломанной техники и финансовых трудностей, возникших после болезней.

