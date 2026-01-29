Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:11

Россиянка оказалась в плену гостевого дома в Бангкоке

Россиянка забаррикадировалась в гостевом доме в Бангкоке из-за долгов

В Бангкоке 50-летняя россиянка оказалась заблокирована в номере гостевого дома из-за долга за аренду в 42 тыс. бат (около 103 тыс. рублей), сообщает Telegram-канал Baza. Женщина перестала платить с октября после конфликта с отелем из-за сломанной техники и финансовых трудностей, возникших после болезней.

Ситуация обострилась в январе 2026 года: владельцы жилья пригрозили полицией, после чего туристка забаррикадировалась в комнате. По данным канала, она находится в изоляции более 10 дней, питаясь рисом и водой из-под крана. В ее кошельке осталось всего около 500 рублей.

Положение осложняется серьезными проблемами с документами: внутренний паспорт Натальи просрочен, а в заграничном зафиксировано нарушение сроков пребывания в стране. Женщина прожила в Азии последние 20 лет, и на данный момент у нее нет жилья или родственников в России.

Наталья обратилась в консульство РФ с просьбой о помощи в репатриации. Она просит дипломатов оплатить ее долги перед отелем и миграционной службой, а также приобрести билет в родной Санкт-Петербург и выделить средства на первое время после возвращения.

Ранее выяснилось, что для российских туристов самыми популярными направлениями секс-туризма являются Таиланд и Индонезия, а Вьетнам уже выбыл из списка востребованных направлений. В остальном, перечень предпочтений у россиян остаются Куба, Турция и Мексика.

