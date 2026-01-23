Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 09:29

Эксперт назвал главные направления секс-туризма среди россиян

Таиланд и Индонезию назвали популярными направлениями секс-туризма для россиян

Таиланд Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россияне чаще всего выбирают для секс-туризма Таиланд и Индонезию, сообщает aif.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна. По его словам, список популярных стран у туристов из России уже, чем в среднем по миру.

Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке, — сказал эксперт.

В мировом масштабе наиболее популярными направлениями секс-туризма остаются Таиланд, Куба, Турция, Вьетнам и Мексика. Однако у российских туристов перечень востребованных стран оказался более ограниченным.

Ранее гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина в беседе с NEWS.ru заявила, что в новогодние праздники россияне чаще всего летали в Египет и Таиланд. По ее словам, среди топовых направлений для отдыха также можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Она отметила, что к концу 2025 года цена новогоднего отдыха в Египте составляла примерно 113 тыс. рублей на человека, когда в ОАЭ — около 135 тыс. рублей, а в Турции и Вьетнаме — 140 тыс. рублей. По словам турагента, поездка в Таиланд стоила примерно 179 тыс. рублей, а Мальдивы обходились практически в полмиллиона рублей.

туристы
россияне
туризм
Таиланд
Индонезия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил заявления Санду о СНГ давлением на Евросоюз
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.