Эксперт назвал главные направления секс-туризма среди россиян

Россияне чаще всего выбирают для секс-туризма Таиланд и Индонезию, сообщает aif.ru со ссылкой на вице-президента Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна. По его словам, список популярных стран у туристов из России уже, чем в среднем по миру.

Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке, — сказал эксперт.

В мировом масштабе наиболее популярными направлениями секс-туризма остаются Таиланд, Куба, Турция, Вьетнам и Мексика. Однако у российских туристов перечень востребованных стран оказался более ограниченным.

Ранее гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина в беседе с NEWS.ru заявила, что в новогодние праздники россияне чаще всего летали в Египет и Таиланд. По ее словам, среди топовых направлений для отдыха также можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Она отметила, что к концу 2025 года цена новогоднего отдыха в Египте составляла примерно 113 тыс. рублей на человека, когда в ОАЭ — около 135 тыс. рублей, а в Турции и Вьетнаме — 140 тыс. рублей. По словам турагента, поездка в Таиланд стоила примерно 179 тыс. рублей, а Мальдивы обходились практически в полмиллиона рублей.