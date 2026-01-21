Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:05

Названы страны, куда россияне чаще летали на новогодних праздниках

Турагент Адамушкина: на Новый год россияне чаще летали в Египет и Таиланд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новогодние праздники россияне чаще всего летали в Египет и Таиланд, заявила NEWS.ru гендиректор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина. По ее словам, среди топовых направлений для отдыха также можно выделить Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.

Новогодние каникулы снова показывают, что спрос россиян на зарубежный отдых на праздники концентрируется вокруг теплых направлений с прямой логистикой и понятной отельной базой. В продажах пакетных туров на заезды в январе 2026 года лидируют Египет, Таиланд и ОАЭ: на Египет пришлось 26,7% бронирований, на Таиланд — около 20,4%, на ОАЭ — 13,2%. Далее шли Вьетнам (12,2%), Россия (6,8%), Турция (4,1%), Китай (2,9%), Шри-Ланка (2,7%), Мальдивы (2,3%) и Куба (2,2%). Суммарно эта десятка дала 93,5% всех продаж, — поделилась Адамушкина.

Она отметила, что к концу 2025 года цена новогоднего отдыха в Египте составляла примерно 113 тыс. рублей на человека, когда в ОАЭ — около 135 тыс. рублей, а в Турции и Вьетнаме — 140 тыс. рублей. По словам турагента, поездка в Таиланд стоила примерно 179 тыс. рублей, а Мальдивы обходились практически в полмиллиона рублей.

Если смотреть на конкретные ценники вокруг пиковых дат, картина еще нагляднее. За неделю до Нового года семидневный пакет с чартерным перелетом из Москвы в Египет по формату «все включено» в трехзвездочных отелях стоил от 113 тыс. рублей. После каникул цены традиционно просели: на семь ночей в Хургаду с вылетом 19 января можно было найти варианты от 52 тыс. рублей, а на южносинайские курорты с вылетом 31 января — от 60 тыс. рублей, — добавила Адамушкина.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники Стамбул стал самым востребованным заграничным направлением для отдыха среди россиян, путешествующих в одиночку. Бангкок занял второе место среди популярных зарубежных городов, но турецкий мегаполис значительно опередил его по числу туристов.

