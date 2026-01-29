Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:43

Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров

BP: экипаж самолета Thai AirAsia забыл в аэропорту 23 пассажира

Самолет авиакомпании Thai AirAsia Самолет авиакомпании Thai AirAsia Фото: Pongmanat Tasiri/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Более 20 пассажиров авиакомпании Thai AirAsia едва не остались в аэропорту Бангкока из-за ошибки экипажа, сообщило издание The Bangkok Post. Как пишут авторы, людей забыли пересадить на борт из автобуса.

Инцидент произошел на внутреннем рейсе, вылет которого был запланирован ранним утром 17 января. Самолет с 136 людьми на борту уже начал движение для взлета, когда одна из пассажирок заявила об исчезновении своей спутницы. Бортпроводники первоначально предположили, что та опоздала на рейс и осталась в терминале.

Однако телефонный звонок прояснил ситуацию: оказалось, что женщина вместе с еще 22 пассажирами находилась в автобусе. В результате лайнер был вынужден вернуться на перрон для посадки забытых людей, после чего рейс продолжился.

Представители авиаперевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. В качестве причины произошедшего была названа недостаточная координация и сбои в коммуникации между сотрудниками наземных и летных служб.

Ранее сообщалось, что около 300 пассажиров рейса Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air более 12 часов не могли вылететь из аэропорта Внуково из-за мощного снежного циклона. Самолет, готовившийся к вылету 27 января в 20:50, не совершил отправку в назначенное время. Экипаж был готов к взлету, но неблагоприятные погодные условия не позволяли это сделать.

пассажиры
самолеты
аэропорты
Бангкок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
В Китае призвали соблюдать три принципа в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.