Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров BP: экипаж самолета Thai AirAsia забыл в аэропорту 23 пассажира

Более 20 пассажиров авиакомпании Thai AirAsia едва не остались в аэропорту Бангкока из-за ошибки экипажа, сообщило издание The Bangkok Post. Как пишут авторы, людей забыли пересадить на борт из автобуса.

Инцидент произошел на внутреннем рейсе, вылет которого был запланирован ранним утром 17 января. Самолет с 136 людьми на борту уже начал движение для взлета, когда одна из пассажирок заявила об исчезновении своей спутницы. Бортпроводники первоначально предположили, что та опоздала на рейс и осталась в терминале.

Однако телефонный звонок прояснил ситуацию: оказалось, что женщина вместе с еще 22 пассажирами находилась в автобусе. В результате лайнер был вынужден вернуться на перрон для посадки забытых людей, после чего рейс продолжился.

Представители авиаперевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. В качестве причины произошедшего была названа недостаточная координация и сбои в коммуникации между сотрудниками наземных и летных служб.

