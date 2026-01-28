Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:30

Около 300 россиян застряли в самолете во Внуково

SHOT: почти 300 россиян не могут вылететь из Внуково из-за снежного циклона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В результате мощного снежного циклона около 300 пассажиров рейса Москва – Нячанг авиакомпании Azur Air уже более 12 часов не могут улететь из аэропорта Внуково, передает Telegram-канал SHOT. Самолет, запланированный к вылету вчера, 27 января, в 20:50, все еще находится на земле.

По информации канала, пассажиры уже три часа находятся в самолете без возможности покинуть его. Экипаж готов к взлету, однако неблагоприятные погодные условия не позволяют это сделать.

На данный момент во Внуково задерживается вылет восьми рейсов, а один рейс отменен. С полуночи примерно 40 самолетов отправились в путь не по расписанию.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево был временно закрыт из-за снегопада. Ограничения на прием воздушных судов действовали с 09:00 по московскому времени. Ожидалось, что аэропорт будет закрыт на прилет на протяжении трех часов.

До этого сообщалось, что из петербургского аэропорта Пулково были отменены 11 авиарейсов в Москву. Еще пять рейсов задерживались. Изменения в расписании были связаны с ограничениями в столичном аэропорту Шереметьево.

Москва
аэропорты
Внуково
задержки
пассажиры
