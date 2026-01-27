Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:26

Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды

В Пулково отменили 11 рейсов в Москву и задержали еще пять

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
11 авиарейсов в Москву из петербургского аэропорта Пулково отменены, еще пять рейсов задерживаются, следует из данных онлайн-табло. Изменения в расписании связаны с ограничениями на прием воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево.

Просим с пониманием отнестись к возможным корректировкам расписания. Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность — главный приоритет, — сообщили в Пулково.

Ранее сообщалось, что Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Как передает пресс-служба воздушной гавани, авиакомпании скорректируют расписание полетов.

Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила, что задержки авиарейсов в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий привели к проверке. В ведомстве уточнили, что соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, остается под их контролем.

