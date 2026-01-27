Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:17

Задержки авиарейсов в Шереметьево привели к проверке

Прокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево Аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Задержки авиарейсов в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий привели к проверке, передает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, остается под их контролем.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Шереметьево, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Как передает пресс-служба воздушной гавани, авиакомпании скорректируют расписание полетов.

Также массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности задержали 20 рейсов. Уточнялось, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, были задержаны семь самолетов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.

